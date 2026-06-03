Mauro Corona scommette con Iacchetti su Vannacci | Prenderà il 12% vi pago una cena a Casso

Mauro Corona ha scommesso con Enzo Iacchetti che Vannacci otterrà il 12% alle prossime elezioni, offrendo una cena a Casso in caso di successo. La discussione è avvenuta durante la trasmissione televisiva di martedì 2 giugno, quando Bianca Berlinguer ha chiesto a Iacchetti se il crescente consenso di Vannacci rappresenti una preoccupazione. La conversazione si è concentrata sulla previsione di voto e sulla possibile affermazione del candidato.

«Il fatto che Vannacci sta crescendo in qualche modo ti preoccupa?» Bianca Berlinguer lo ha chiesto ieri, martedì 2 giugno, a Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca.«Non so se guadagnerà tutti i consensi lui con Futuro Nazionale, li perde anche la Lega, ma io non credo che arrivi neanche a queste. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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FABRIZIO CORONA SCENDE IN CAMPO IN POLITICA CON MARIO ADINOLFI E ROBERTO VANNACCI

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