Nel Mondiale 2026, 48 nazionali schierano i propri rigoristi. Tra i principali calciatori, ci sono attaccanti e centrocampisti noti per le loro esecuzioni precise, pronti a battere dagli undici metri. La lista include i tiratori ufficiali delle squadre, con alcune gerarchie già definite e altri ancora da confermare. I rigori potrebbero influenzare risultati decisivi e punteggi nel Fantamondiale, rendendo i calciatori più affidabili un elemento chiave per le strategie di gioco.

Chi calcia i rigori ai Mondiali 2026? La guida completa per il Fantamondiale tra specialisti, gerarchie e possibili bonus I calci di rigore possono decidere una partita, una qualificazione e spesso anche un Fantamondiale. Con 48 nazionali al via e 104 partite in programma, conoscere le gerarchie dal dischetto può fare la differenza nella scelta della propria rosa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Fantamondiale 2026, guida ai rigoristi: da Mbappé a Messi, tutti i tiratori delle 48 nazionali

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