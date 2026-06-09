mondiali 2026 tutti i convocati e le formazioni tipo delle 48 nazionali

Sono state annunciate le formazioni tipo e i convocati di tutte le 48 nazionali partecipanti ai Mondiali 2026. La competizione si svolgerà in tre paesi e coinvolgerà un totale di 16 città. Le squadre hanno scelto i propri giocatori principali e le formazioni di partenza, mentre le convocazioni ufficiali sono state rese note nelle ultime settimane. La fase finale si terrà nel giugno e luglio del prossimo anno.

Il conto alla rovescia verso il Mondiale 2026 è già iniziato. La rassegna iridata, che prende il via l’ 11 giugno con la sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica, è la prima della storia a coinvolgere 48 squadre e a svilupparsi attraverso un format ampliato: dodici gironi da quattro formazioni, 104 partite complessive e una fase a eliminazione diretta che scatterà dai sedicesimi di finale. Un torneo senza precedenti, destinato a coinvolgere Usa, Canada e Messico per oltre un mese e a culminare con la finale in programma al MetLife Stadium di New York. Tra conferme attese e decisioni sorprendenti, le convocazioni hanno acceso il dibattito in tutto il pianeta. L’ Argentina campione del mondo riparte ancora dalla leadership del 39enne Lionel Messi, mentre il Portogallo punta sul talento e ancora sull’esperienza di Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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