Formazioni Mondiali 2026 | tutti i giocatori titolari delle 48 nazionali

Il Mondiale 2026 partirà giovedì 9 giugno con la partita tra Messico e Sudafrica. Sono 48 le nazionali partecipanti, con molte squadre che hanno già annunciato le formazioni titolari. La competizione sarà la prima con 48 squadre in campo. Le rose ufficiali dei giocatori principali sono state rese note, dando un quadro completo dei titolari delle nazionali. La fase finale si svolgerà in più paesi, con un totale di 16 squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta.

Quarantotto squadre partecipanti, tantissimi campioni in campo. Ecco le possibili formazioni delle nazionali impegnati ai Mondiali 2026 Sarà il primo Mondiale a 48 squadre quello che prenderà il via giovedì 9 giugno con il match di apertura tra Messico e Sudafrica. All’Azteca di Città del Messico si disputa la prima di 104 partite con il gran finale previsto domenica 19 luglio a New York. Oltre un mese di partite in cui vedremo in campo tutti i big del calcio mondiale. Sarà il sesto Mondiale per Messi e Cristiano Ronaldo, presenti ininterrottamente dal 2006. Per il fuoriclasse portoghese sarà l’ultima occasione per provare a eguagliare il grande rivale, campione del mondo in carica dopo il trionfo di quattro anni fa in Qatar. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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