Il sindaco di Palmoli ha riferito che Nathan ha aperto una partita IVA e ha acquistato un appezzamento di terreno nel bosco. La famiglia si trovava in quella zona da tempo, ma recentemente Nathan avrebbe modificato il suo comportamento. Le informazioni sono state rese note ufficialmente dal primo cittadino, senza ulteriori dettagli su altre azioni o motivazioni.

Nuove rivelazioni sulla famiglia nel bosco. A farle è stato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciuli, in tv dove ha raccontato degli sviluppi della vicenda e delle mosse di Nathan Trevallion, padre del nucleo familiare. Per favorire il ritorno a casa dei figli, l’uomo ha aperto la partita IVA e acquisito un appezzamento di terreno. Famiglia nel bosco, parla il sindaco di Palmoli Gli ultimi sviluppi della vicenda sono arrivati con il parere degli esperti del tribunale minorile dell’Aquila che hanno concluso la perizia su famiglia e l’hanno depositata ai giudici. In essa, hanno spiegato che non è loro obiettivo perseguire l’opportunità della permanenza dei minori nella casa-famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, rivelazione del sindaco di Palmoli sulle mosse di Nathan: la partita IVA e l'appezzamento

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