Il sindaco di Palmoli ha comunicato che un membro della famiglia, identificato come Nathan, ha contattato per visionare una nuova abitazione nel bosco. La notizia ha suscitato attenzione nel paese, mentre il primo cittadino ha espresso il desiderio di unire nuovamente genitori e figli. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato rivelato riguardo alla situazione familiare o alle ragioni del contatto.

Dal primo aprile sarà disponibile la nuova casa messa a disposizione della “famiglia nel bosco” e Nathan Trevallion ha chiesto di visionarla e di tenerla da parte per lui, la moglie e i figli. A rivelarlo è il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, in diretta a Storie Italiane. “Nathan mi ha chiesto, per la prima volta in maniera esplicita, di mantenere la casa a disposizione della sua famiglia”, ha dichiarato il primo cittadino. E mentre si discute del possibile affidamento esclusivo dei minori al padre, si fa largo anche l’ipotesi dell’iscrizione dei bambini in una scuola montana. Una casa a Palmoli per la famiglia nel bosco Sarà... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, rivelazione del sindaco di Palmoli su Nathan e la nuova casa: "Mi ha chiamato per vederla"

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