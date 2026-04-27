Famiglia nel bosco Salvini a Palmoli per incontrare Nathan e Catherine

Matteo Salvini si trova a Palmoli, dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, ha incontrato Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. L’incontro si è svolto nel contesto di una visita nel territorio, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui temi trattati. La visita del leader della Lega ha attirato l’attenzione sulla famiglia e sulle persone coinvolte in questa occasione pubblica.

Matteo Salvini incontra Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Il vicepremier e leader della Lega è giunto a Palmoli per incontrare, nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, i due genitori.A riceverlo in Municipio il sindaco Giuseppe Masciulli.Ricevi le notizie di ChietiToday su WhatsappDa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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