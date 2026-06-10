Famiglia nel bosco Pillon | Chiederemo di essere sentiti in tribunale
Una famiglia è stata trovata nel bosco e, in seguito, è stata presentata una perizia definitiva ai giudici dell'Aquila. La consulente Stefania Ceccoli, per la prima volta, ha suggerito che i bambini possano tornare a vivere con la famiglia. I genitori intendono chiedere di essere ascoltati in tribunale per discutere questa possibilità. La procedura giudiziaria prosegue senza ulteriori dettagli pubblici sui fatti.
Nella sua perizia definitiva consegnata ai giudici aquilani, la consulente Stefania Ceccoli per la prima volta auspica il ritorno dei bambini in famiglia. un'iniezione di fiducia per Nathan e Catherine: i loro figli potrebbero presto tornare a casa, forse a luglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
LA FAMIGLIA DEL BOSCO. canzone di Adriano Cecamore e testo di Katia Controguerra
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