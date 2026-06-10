Famiglia nel bosco Pillon | Chiederemo di essere sentiti in tribunale

Notizia in breve

Una famiglia è stata trovata nel bosco e, in seguito, è stata presentata una perizia definitiva ai giudici dell'Aquila. La consulente Stefania Ceccoli, per la prima volta, ha suggerito che i bambini possano tornare a vivere con la famiglia. I genitori intendono chiedere di essere ascoltati in tribunale per discutere questa possibilità. La procedura giudiziaria prosegue senza ulteriori dettagli pubblici sui fatti.