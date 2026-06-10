Famiglia nel bosco Pillon | Chiederemo di essere sentiti in tribunale

Da tgcom24.mediaset.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia è stata trovata nel bosco e, in seguito, è stata presentata una perizia definitiva ai giudici dell'Aquila. La consulente Stefania Ceccoli, per la prima volta, ha suggerito che i bambini possano tornare a vivere con la famiglia. I genitori intendono chiedere di essere ascoltati in tribunale per discutere questa possibilità. La procedura giudiziaria prosegue senza ulteriori dettagli pubblici sui fatti.

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Nella sua perizia definitiva consegnata ai giudici aquilani, la consulente Stefania Ceccoli per la prima volta auspica il ritorno dei bambini in famiglia. un'iniezione di fiducia per Nathan e Catherine: i loro figli potrebbero presto tornare a casa, forse a luglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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