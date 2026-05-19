Famiglia nel bosco l’annuncio di Pillon | È successo

Da thesocialpost.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Simone Pillon ha effettuato una visita alla struttura protetta di Vasto, dove sono ospitati da oltre sei mesi i tre figli di una coppia coinvolta in una vicenda nota come “Famiglia nel bosco”. La notizia è stata annunciata dallo stesso Pillon, che ha riferito di aver visitato la struttura e di aver avuto un confronto con le autorità competenti. La vicenda riguarda i minori e la loro permanenza in un ambiente protetto, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

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Proseguono gli sviluppi della vicenda della cosiddetta “Famiglia nel bosco”, con l’avvocato Simone Pillon che ha effettuato una visita alla struttura protetta di Vasto dove da oltre sei mesi sono ospitati i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Al termine dell’incontro con i responsabili della struttura, durato circa un’ora, il legale ha parlato di un confronto costruttivo e della possibilità di una collaborazione finalizzata ad accelerare il percorso di ricongiungimento familiare. “Ho chiesto una collaborazione leale e costruttiva nell’interesse dei bambini. Mi pare che ci siano i margini per poter collaborare e trovare insieme una strada che acceleri il percorso”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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