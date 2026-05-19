Famiglia nel bosco l’annuncio di Pillon | È successo

L’avvocato Simone Pillon ha effettuato una visita alla struttura protetta di Vasto, dove sono ospitati da oltre sei mesi i tre figli di una coppia coinvolta in una vicenda nota come “Famiglia nel bosco”. La notizia è stata annunciata dallo stesso Pillon, che ha riferito di aver visitato la struttura e di aver avuto un confronto con le autorità competenti. La vicenda riguarda i minori e la loro permanenza in un ambiente protetto, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

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