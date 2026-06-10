Famiglia nel bosco ora tutti gli psichiatri sono d' accordo | i bimbi possono tornare dai genitori

Da iltempo.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutti gli psichiatri concordano che i bambini della famiglia nel bosco, considerati “immaturi e poco educati”, possano tornare dai genitori. La decisione è stata presa dopo le valutazioni psichiatriche, che hanno confermato la loro idoneità al rientro. Non sono state riportate ulteriori motivazioni o dettagli sui procedimenti legali o sulle condizioni dei minori. La famiglia nel bosco rimane sotto osservazione, ma il giudice ha autorizzato il rientro dei bambini.

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I bambini della famiglia nel bosco sono “immaturi e poco educati”, ma è opportuno che “ritornino dai genitori”. È quanto si legge nella relazione di circa cinquanta pagine firmata dalla psichiatra Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila nell’ambito del procedimento che coinvolge la coppia anglo-australiana formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallon. Nella consulenza l’esperta evidenzia come lo stile educativo dei genitori abbia inciso su "salute, istruzione e socializzazione" dei bambini, con ripercussioni sul loro sviluppo "psico-emotivo e cognitivo". Secondo Ceccoli, infatti, i tre fratellini... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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