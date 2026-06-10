Tutti gli psichiatri concordano che i bambini della famiglia nel bosco, considerati “immaturi e poco educati”, possano tornare dai genitori. La decisione è stata presa dopo le valutazioni psichiatriche, che hanno confermato la loro idoneità al rientro. Non sono state riportate ulteriori motivazioni o dettagli sui procedimenti legali o sulle condizioni dei minori. La famiglia nel bosco rimane sotto osservazione, ma il giudice ha autorizzato il rientro dei bambini.

I bambini della famiglia nel bosco sono “immaturi e poco educati”, ma è opportuno che “ritornino dai genitori”. È quanto si legge nella relazione di circa cinquanta pagine firmata dalla psichiatra Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila nell’ambito del procedimento che coinvolge la coppia anglo-australiana formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallon. Nella consulenza l’esperta evidenzia come lo stile educativo dei genitori abbia inciso su "salute, istruzione e socializzazione" dei bambini, con ripercussioni sul loro sviluppo "psico-emotivo e cognitivo". Secondo Ceccoli, infatti, i tre fratellini... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia nel bosco, ora tutti gli psichiatri sono d'accordo: i bimbi possono tornare dai genitori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel Bosco: Lo psichiatra Cantelmi lancia l'allarme su Catherine: È depressa, vive isolata

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, i genitori in Senato: «Vogliamo tornare a essere una famiglia, leggi sempre rispettate». La Russa: cadano rigidità di tuttiNel corso della giornata si è svolta una riunione tra i genitori coinvolti nel caso della famiglia nel bosco e i rappresentanti politici.

Leggi anche: Famiglia nel bosco ad Arezzo, bimbi portati via dai genitori Harald e Nadia: "Non sappiamo niente da 5 mesi"

Temi più discussi: Famiglia del bosco, depositata la perizia finale: Auspicato il rientro a casa dei bimbi; Famiglia bosco, la perizia: 'Nuove condizioni per rientro bimbi'; Famiglia nel bosco, depositata la perizia finale: Auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini; La famiglia nel bosco: così un dramma è diventato un circo.

Famiglia nel bosco, ora tutti gli psichiatri sono d'accordo: i bimbi possono tornare dai genitoriI bambini della famiglia nel bosco sono immaturi e poco educati, ma è opportuno che ritornino dai genitori. iltempo.it

È stata depositata oggi al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio sul caso della 'famiglia del bosco'. In circa 50 pagine, che vanno ad arricchire la prima stesura di 196 pagine e le controdeduzioni di parte di circ x.com

Famiglia bosco, la perizia finale: L’educazione dei genitori ha leso i diritti dei minori. Ora scuola pubblicaPer la consulente del tribunale dell'Aquila, Simona Ceccoli, lo stile educativo dei Birmingham-Trevallion ha leso i diritti dei figli, compromettendo istruzione ... fanpage.it