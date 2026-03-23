C’è un nuovo caso di una famiglia nel bosco a cui sono stati sottratti i figli. Il 16 ottobre 2025 due bimbi, di 4 e 8 anni, sono stati portati via dai genitori con la forza da una casa nel bosco ad Arezzo. Da allora mamma Nadia e papà Harold non hanno più avuto notizie dei loro piccoli, non sanno dove sono stati portati e non hanno mai potuto parlare con loro, nemmeno tramite una telefonata. Un'altra famiglia nel bosco ad Arezzo Bimbi portati via dai genitori, cosa sappiamo Harald e Nadia: "Non sappiamo dove sono i nostri figli" La madre costretta a lasciare i figli Bambini portati in una comunità segreta Un’altra famiglia nel bosco ad Arezzo Non solo quella che viveva nei boschi di Palmoli in Abruzzo: spunta un altro caso di una famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco ad Arezzo, bimbi portati via dai genitori Harald e Nadia: "Non sappiamo niente da 5 mesi"

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