Famiglia nel bosco i genitori in Senato | Vogliamo tornare a essere una famiglia leggi sempre rispettate La Russa | cadano rigidità di tutti

Nel corso della giornata si è svolta una riunione tra i genitori coinvolti nel caso della famiglia nel bosco e i rappresentanti politici. I genitori hanno espresso il desiderio di tornare a vivere insieme come famiglia, sottolineando la volontà di rispettare le leggi. Il vice presidente del Senato ha commentato la situazione chiedendo di eliminare le rigidità nelle decisioni riguardanti il caso.

La giornata che ha segnato una possibile svolta nel caso della "famiglia nel bosco" è iniziata intorno alle ore 12:45, quando Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno varcato la soglia di Palazzo Giustiniani per il tanto atteso incontro con la seconda carica dello Stato. Accompagnati da un clima di forte attenzione mediatica, i due coniugi sono stati ricevuti dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, per un colloquio durato circa trenta minuti, un tempo breve ma denso di significato istituzionale e umano. Il monito di La Russa: «Speranza senza sfidare i giudici» Al termine dell'incontro, il Presidente La Russa ha diffuso un... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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La Russa incontra i genitori della famiglia nel bosco: "La mia moral suasion, cadano le rigidità di tutti" #ANSA x.com