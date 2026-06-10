"Entro pochi giorni depositeremo un'istanza, chiedendo anche un'udienza, per poter essere sentiti dal Tribunale dei minori dell'Aquila per presentare le istanze dei genitori. Normalmente ho visto che il Tribunale non ha tempi particolarmente lunghi, penso di poter dire che entro la fine di giugno dovremmo avere qualche decisione": Simone Pillon, avvocato della famiglia nel bosco, lo ha annunciato dopo aver incontrato Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell'Aquila dal bosco di Palmoli e spostati in una casa famiglia a Vasto lo scorso novembre. "Per ben tre volte la Ctu scrive che è opportuno un precoce e auspicabile rientro a casa dei minori - ha spiegato Pillon - e, su questo punto, noi concordiamo completamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, la rivelazione di Pillon: "Entro fine giugno"

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Famiglia nel bosco, l'arrivo di Simone Pillon e l'incontro con papà Nathan

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