Famiglia nel bosco Pillon svela le tempistiche sulla decisione | Nessuna decisione fino a fine giugno
Secondo l’avvocato della famiglia coinvolta nel caso, non sarà presa alcuna decisione legale prima della fine di giugno. Pillon ha confermato che le procedure sono in corso e che i tempi previsti per una risoluzione sono ancora indefiniti. La situazione riguarda un procedimento giudiziario in corso, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui passaggi successivi. La decisione finale non è ancora stata stabilita.
Da qualche giorno Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della “famiglia nel bosco“, si trovano nella casa di Palmoli offerta dal Comune e sperano di poter presto riabbracciare i tre figli, che vivono da mesi in una casa famiglia di Vasto. Bisogna però attendere i tempi tecnici della giustizia, come spiega il loro nuovo avvocato, Simone Pillon, secondo cui non ci sarà una decisione in merito prima della fine di giugno. Famiglia nel bosco, le tempistiche sulla decisione L'avvocato Pillon: "Nessuna decisione prima di fine giugno" L'errore alla base della vicenda secondo Pillon Famiglia nel bosco, le tempistiche sulla... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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