Famiglia nel bosco Pillon svela le tempistiche sulla decisione | Nessuna decisione fino a fine giugno

Notizia in breve

Secondo l’avvocato della famiglia coinvolta nel caso, non sarà presa alcuna decisione legale prima della fine di giugno. Pillon ha confermato che le procedure sono in corso e che i tempi previsti per una risoluzione sono ancora indefiniti. La situazione riguarda un procedimento giudiziario in corso, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui passaggi successivi. La decisione finale non è ancora stata stabilita.