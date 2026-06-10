Catherine e Nathan hanno ripreso a parlare e hanno dichiarato che resteranno in Italia per l’amore degli italiani. I genitori attendono ora la decisione dei giudici, che dovrà basarsi sulla perizia effettuata. Nel frattempo, è stato presentato un progetto didattico e un programma di doposcuola a Palmoli. La coppia vive nel bosco e si trova coinvolta in un procedimento giudiziario.

Catherine e Nathan, i genitori dell’ormai nota “famiglia nel bosco”, tornano a parlare. Ora che è stata depositata la perizia finale, si attende l’esito conclusivo. Si auspica il ritorno a casa dei bambini e i due genitori hanno fatto molto per permetterlo. Si dicono “sempre concentrati”. I giudici si danno tempo un mese, intanto Nathan ha aperto la partita Iva ed è stato presentato un programma didattico e di socializzazione per quando i figli torneranno a casa. La famiglia nel bosco resterà in Italia. Come stanno? Resteranno in Italia? La decisione dopo l'allontanamento dei figli Come stanno? Dentro La Notizia è andata a trovare Catherine e Nathan. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano a parlare: "Restiamo in Italia per l'amore degli italiani"

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