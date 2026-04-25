famiglia nel bosco catherine e nathan tornano nel casolare

Catherine e Nathan sono tornati nel casolare immerso nel bosco, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Le operazioni seguono le disposizioni dei giudici, che hanno stabilito interventi specifici sull’abitazione. I parenti sono presenti nella proprietà, mentre le attività di lavoro continuano nella struttura. La situazione si svolge senza ulteriori sviluppi o interventi delle forze dell’ordine.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono tornati da una settimana nel loro casolare nel bosco. Scaduto il contratto con il B&B dell'imprenditore Carusi, la coppia anglo-australiana ha lasciato l'immobile ed è tornata a vivere nella struttura di Palmoli, la stessa che è al centro delle contestazioni che hanno portato il Tribunale dei minori dell'Aquila a sospendere la responsabilità genitoriale e ad allontanare i tre figli in una casa famiglia. Contestualmente al ritorno nel casolare sono ripartite per l'Australia anche la madre e la sorella di Catherine, che erano arrivate in Abruzzo ormai mesi fa per dare sostegno alla donna.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Famiglia nel bosco, la nuova perizia: «I bimbi in sofferenza psicologica»

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