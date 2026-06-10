Il trailer di The Social Reckoning mostra scene di caos digitale, con immagini di schermate di social media e persone che interagiscono con dispositivi elettronici. La pellicola, distribuita da Sony Pictures, si concentra su tematiche legate alla privacy online e alle conseguenze delle piattaforme social. Non sono stati forniti dettagli sulla trama, ma il trailer ha suscitato discussioni tra gli spettatori riguardo agli aspetti legali e morali della tecnologia.

Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer di The Social Reckoning, sequel di The Social Network, film con cui David Fincher aveva raccontato l’ascesa di Facebook; il nuovo film, invece, cambia completamente prospettiva e si trasforma in un thriller socio-politico che riflette sul fenomeno della disinformazione online e del potere di influenza che il social più noto al mondo ha saputo e sa esercitare su governi e ‘poteri forti’ del mondo in cui viviamo. Zuckerberg, interpretato da Jesse Eisenberg nel primo film, ha qui il volto altero di Mark Strong. Aaron Sorkin, sceneggiatore dell’opera fincheriana, torna nel franchise ricoprendo un doppio ruolo, sia come sceneggiatore sia come regista, ampliando il proprio coinvolgimento dopo aver vinto il Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale con The Social Network. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Facebook sotto accusa nel trailer di The Social Reckoning: il sequel che fa discutere

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