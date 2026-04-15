Grande Fratello Vip Raimondo Todaro sotto accusa | la frase sulla figlia fa discutere

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro si è lasciato sfuggire una frase che ha suscitato reazioni tra i presenti e il pubblico. Per rafforzare la sincerità delle sue affermazioni, l’ex ballerino ha detto: «Lo giuro su mia figlia, le venisse un can*ro adesso se dico una bugia». La frase ha generato discussioni sui social e tra i concorrenti della casa.

Durante una conversazione nella Casa, nel tentativo di rafforzare la veridicità delle sue parole, Todaro si è lasciato andare a un’espressione che ha spiazzato pubblico e coinquilini: "Lo giuro su mia figlia, le venisse un can*ro adesso se dico una bugia." Il video ha iniziato a circolare rapidamente, attirando anche il commento di GionnyScandal, ex concorrente del reality e amico di Todaro, che non ha nascosto il suo stupore: Una reazione diretta, che rispecchia il sentiment di molti utenti, rimasti colpiti dal tono e dal contenuto della frase. Al momento non è arrivata nessuna comuncazione ufficiale a Todaro, ma l’episodio ha riacceso il dibattito su quanto accade all’interno della Casa e sui limiti che, spesso, vengono superati nei momenti di tensione🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro sotto accusa: la frase sulla figlia fa discutere Notizie correlate Grande Fratello VIP, chiesta la squalifica di Raimondo Todaro: frase sconvolgenteUn episodio avvenuto nel giardino del Grande Fratello VIP 8 ha attirato l’attenzione del pubblico e acceso un acceso dibattito sui social. GF VIP, rivelazione di Raimondo Todaro sulla fidanzata: poi la frase infelice su sua figliaTra i protagonisti del Grande Fratello VIP 8 finiti già sotto i riflettori c’è Raimondo Todaro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La sorpresa per Raimondo Todaro dalla figlia Jasmine Video; Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro rifiuta Francesca Manzini: la produzione apre i casting per cercarle un Fidanzato; Grande Fratello Vip, ex protagonista di Amici si sbilancia su Francesca Manzini e Raimondo Todaro; Grande Fratello VIP: Le parole di Raimondo Todaro sulla sua separazione da Francesca Tocca Video. Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro nella bufera: video virale e critiche39 anni nato a Catania ma cresciuto a a Castelnuovo del Garda (VR), nizia a studiare danza a soli 5 anni insieme al fratello Salvatore e a 9 conquista il suo primo titolo di campione italiano. Da allo ... comingsoon.it Chi è Salvo, il fratello di Raimondo Todaro professione ballerino (che i fan vogliono al Grande Fratello Vip)Il ballerino è entrato nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa a Francesca Manzini, che il gossip vuole perdutamente infatuata di Raimondo ... elle.com C'è un'alleanza inaspettata nella Casa del "Grande Fratello Vip 2026": news sulla puntata di stasera facebook C'è un'alleanza inaspettata nella Casa del "Grande Fratello Vip 2026": news sulla puntata di stasera x.com