Fabrizio Romano | Il discorso tra Bastoni e il Barcellona si è fermato ormai più di un mese fa

Da internews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il contatto tra Bastoni e il Barcellona si è concluso oltre un mese fa. Questa informazione è stata comunicata da Fabrizio Romano, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o trattative in corso. Non ci sono state conferme di incontri o accordi recenti tra le parti coinvolte.

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Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Le indiscrezioni di mercato intorno all’Inter  continuano a tenere banco, ma una delle telenovele internazionali più calde sembra essere arrivata a una conclusione definitiva. È ormai quasi completamente svanita la possibilità di vedere  Alessandro Bastoni con la maglia del Barcellona. I tifosi della  beneamata  possono tirare un sospiro di sollievo di fronte alle ultime evoluzioni. LEGGI ANCHE: ultimissime Inter Le rivelazioni di Fabrizio Romano sul futuro del difensore. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano  attraverso i suoi canali ufficiali, secondo cui i tentativi di approccio da parte del club catalano non hanno trovato terreno fertile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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