Bastoni Barcellona il piano dei blaugrana e la posizione dell’Inter secondo Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha riferito che il Barcellona sta seguendo con attenzione il difensore dell’Inter, con l’obiettivo di portarlo in Catalogna. La società blaugrana avrebbe avanzato un’offerta, mentre l’Inter avrebbe preso in considerazione la possibilità di cedere il giocatore. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori dettagli sulle trattative o eventuali cifre coinvolte.

Inter News 24 Bastoni Barcellona, Fabrizio Romano rivela il forte interesse del club catalano per il difensore nerazzurro, analizzando la posizione dell’Inter. Il futuro di Alessandro Bastoni, il centrale mancino dai piedi vellutati e pilastro della Nazionale italiana, è diventato il tema più caldo sull’asse Milano-Barcellona. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la società blaugrana starebbe facendo sul serio per assicurarsi le prestazioni del numero 95 della Beneamata. Non si tratta di una semplice voce estiva, ma di un corteggiamento concreto che ha già portato a contatti diretti con l’entourage del calciatore per discutere i termini di un possibile approdo in Liga. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Barcellona, il piano dei blaugrana e la posizione dell’Inter secondo Fabrizio Romano Articoli correlati Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché»Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Bastoni Barcellona, il sogno proibito dei catalani per la difesa del futuro: Fabrizio Romano fa il puntodi Redazione Inter News 24Bastoni Barcellona: il difensore dell’Inter, perno della difesa di Chivu è finito nel mirino dei blaugrana, pronti a un... Tutti gli aggiornamenti su Bastoni Barcellona Temi più discussi: Bastoni il prescelto: il Barcellona prepara l'assalto al difensore dell'Inter; Per Bastoni-Barcellona c'è la cifra base: 80 milioni; Spalletti vuole alla Juventus i suoi fedelissimi; Il Barcellona non molla Bastoni: il piano dei blaugrana per il difensore dell'Inter è chiaro; Bastoni, il Barça fa sul serio dopo il caso Kalulu: contatti in corso per strapparlo all’Inter. Bastoni al Barcellona: contatti avviati! La richiesta dell’Inter, spunta uno scambioBastoni al Barcellona, si fa sul serio: avviati i primi contatti. La posizione dell’Inter e la verità su un possibile ... fantamaster.it Bastoni-Barcellona, colloqui sul contratto: c’è l’annuncio di Romano!Aggiornamenti da Fabrizio Romano sul futuro di Alessandro Bastoni e sulla possibile trattativa tra Inter e Barcellona per il difensore. spaziointer.it #Bastoni, il #Barcellona si muove! Contratto discusso con l’agente, ma servirebbe un'offerta "molto importante" per la partenza. L'#Inter lo valuta cifre alte, difficile un'operazione con uno scambio giocatore. [#FabrizioRomano] - facebook.com facebook FcIN - #Bastoni-Barcellona, la situazione. Ecco perché il coltello dalla parte del manico lo ha l'Inter x.com