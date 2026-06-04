Il portiere classe 2008 Alessandro Longoni sta per lasciare il Milan a parametro zero. Secondo fonti vicine al club, il giocatore non ha rinnovato il contratto e potrebbe trasferirsi a una squadra di Premier League o Ligue 1. La decisione di partenza sembra ormai definitiva, con le trattative ancora in corso tra le parti interessate. Longoni non giocherà più con la maglia rossonera e si sta cercando una nuova sistemazione.

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Alessandro Longoni. Il portiere classe 2008 ha un contratto in scadenza con il Milan e le trattative per il rinnovo non hanno portato a un'intesa. Come anticipato da 'SportMediaset', il PSG sarebbe a un passo dall'acquisto del giovane numero uno. Nelle ore successive, tuttavia, sono circolate altre voci che lo vedevano più vicino al Manchester City. Romano ha fatto chiarezza, spiegando quali siano le reali intenzioni del giocatore e a che punto sia la trattativa. Di seguito, un estratto delle sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Longoni, Manchester City o PSG? Fabrizio Romano: “Ecco la verità”

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