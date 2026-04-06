Akanji Inter Fabrizio Romano conferma le voci sul riscatto | l’ex City pilastro della difesa di Chivu

Fabrizio Romano ha confermato che l’Inter eserciterà l’obbligo di riscatto per il difensore svizzero, ex City, nel caso in cui la squadra vinca lo scudetto. La formula prevede questa clausola legata alla conquista del titolo nazionale, e la decisione è stata comunicata attraverso fonti vicine alla trattativa. La conclusione dell’accordo è considerata ormai vicina, con dettagli che dovrebbero essere definiti a breve.

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