Pilar Fogliati parla per la prima volta del fidanzato Fabio Paratici | La differenza d’età non mi interessa
L’attrice ha condiviso per la prima volta dettagli sulla sua relazione con il dirigente sportivo, affermando che la differenza di età tra loro non rappresenta un problema. I due sono insieme da alcuni mesi e stanno vivendo una relazione stabile. Pilar Fogliati ha parlato apertamente del legame, senza entrare in dettagli personali o motivazioni, confermando la presenza di una storia d’amore in corso.
Pilar Fogliati si racconta e parla per la prima volta del fidanzato Fabio Paratici. L’attrice e il dirigente sportivo sono legati da qualche tempo e stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Un legame che non è stato esente da critiche per via della differenza d’età fra i due di circa vent’anni. Pilar Fogliati e l’amore per Fabio Paratici: “Vent’anni di differenza? Chi se ne frega!”. Intervistata dal settimanale F, Pilar Fogliati ha voluto difendere la sua storia d’amore dalle critiche, affermando di aver trovato la felicità accanto a Fabio Paratici. “Sono felice e siamo innamorati. Chi se ne frega”, ha svelato l’attrice, parlando della loro differenza d’età.🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie correlate
Pilar Fogliati e l’amore per Fabio Paratici: “Vent’anni di differenza? Mi innamoro della persona, non dell’età”Pilar Fogliati parla della sua relazione con Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina.
Leggi anche: Chi è Fabio Paratici, il fidanzato di Pilar Fogliati
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Pilar Fogliati e Fabio Paratici, prima foto di coppia: a cena insieme a Firenze; Pilar Fogliati svela il nuovo amore sui social: la prima foto di coppia con Fabio Paratici; Pizza, foto e sorrisi: Pilar Fogliati e Fabio Paratici insieme a Firenze; Pilar Fogliati e Fabio Paratici immortalati insieme a cena dopo la partita della Fiorentina: la prima foto ufficiale della coppia.
Pilar Fogliati parla del fidanzato Fabio Paratici: Lo amo, i vent'anni di differenza d'età non mi interessanoL'attrice è innamorata del suo compagno, dirigente della Fiorentina ha 53 anni (20 più di lei): Siamo felici insieme ... today.it
Pilar Fogliati parla per la prima volta del fidanzato Fabio Paratici: La differenza d’età non mi interessaPilar Fogliati parla per la prima volta del fidanzato Fabio Paratici di vent’anni più grande: La differenza d’età non mi interessa ... dilei.it
"Mi innamoro della persona, non dell'età" Pilar Fogliati rompe il silenzio sul fidanzato Fabio Paratici e i loro vent'anni di differenza >> https://buff.ly/S6UhNjF - facebook.com facebook
Pizza, foto e sorrisi: Pilar Fogliati e Fabio Paratici insieme a Firenze x.com