L’attrice ha condiviso per la prima volta dettagli sulla sua relazione con il dirigente sportivo, affermando che la differenza di età tra loro non rappresenta un problema. I due sono insieme da alcuni mesi e stanno vivendo una relazione stabile. Pilar Fogliati ha parlato apertamente del legame, senza entrare in dettagli personali o motivazioni, confermando la presenza di una storia d’amore in corso.

Pilar Fogliati si racconta e parla per la prima volta del fidanzato Fabio Paratici. L’attrice e il dirigente sportivo sono legati da qualche tempo e stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Un legame che non è stato esente da critiche per via della differenza d’età fra i due di circa vent’anni. Pilar Fogliati e l’amore per Fabio Paratici: “Vent’anni di differenza? Chi se ne frega!”. Intervistata dal settimanale F, Pilar Fogliati ha voluto difendere la sua storia d’amore dalle critiche, affermando di aver trovato la felicità accanto a Fabio Paratici. “Sono felice e siamo innamorati. Chi se ne frega”, ha svelato l’attrice, parlando della loro differenza d’età.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pilar Fogliati parla per la prima volta del fidanzato Fabio Paratici: “La differenza d’età non mi interessa”

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