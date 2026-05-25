La Corte di Cassazione ha stabilito che la Guardia di Finanza non può procedere a controlli sul conto corrente senza un atto autorizzativo specifico. La decisione riguarda la tutela della privacy e dei diritti dei cittadini, limitando le possibilità di intervento delle forze dell’ordine in assenza di autorizzazione giudiziaria. La sentenza si inserisce in un quadro di norme che regolano le modalità di accesso alle informazioni bancarie durante le indagini.

Nel merito della trasparenza delle indagini e della tutela dei diritti dei cittadini, arriva un altro importante pronunciamento della Corte di Cassazione. Nell'ordinanza n. 11368 del 2026 i giudici precisano che, senza dovuta autorizzazione della Guardia di Finanza, non è possibile procedere con i controlli sul conto corrente. L'ordinanza deriva dall'esame di un caso portato all'attenzione degli ermellini: una società sportiva dilettantistica aveva subito degli accertamenti di natura fiscale. Agenzia delle Entrate contestava lo svolgimento di attività commerciale no profit della suddetta società nell'arco temporale compreso tra 2007 e il 2010. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Controlli sul conto corrente: ecco quando la Finanza non può procedere

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Controlli conto corrente, allAgenzia delle Entrate basta la presunzione legale.

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