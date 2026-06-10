Leclerc e Russell rischiano di rimanere senza punti di riferimento certi per il futuro, dopo i recenti cambiamenti nelle gerarchie interne di Mercedes e Ferrari. La posizione di entrambi i piloti appare più fragile rispetto a prima, in un momento in cui la tenaglia tra le età di Antonelli e Hamilton si fa più stretta. La situazione potrebbe influenzare la stabilità delle rispettive squadre e le prospettive di carriera dei due piloti.

A corollario di quanto scritto nella giornata di ieri, ossia del ribaltamento nelle gerarchie interne a Mercedes e Ferrari, si può effettuare una riflessione a parti invertite. Non dal punto di vista di Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, bensì da quello di George Russell e Charles Leclerc, ossia i piloti attualmente in difficoltà nelle due squadre. Difficoltà, beninteso, totalmente diverse. Il britannico partiva con i crismi di favorito assoluto per la conquista del Mondiale. Dopo sei gare è sotto 1-5 nel conteggio delle vittorie e, soprattutto, si trova ad avere poco più della metà dei punti del compagno di squadra. Qualche episodio sfortunato ha contribuito a generare questo tetro scenario, ma generalmente le prestazioni dell’inglese sono state inferiori a quelle dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, per Russell e Leclerc lo spettro di restare incompiuti. Ridimensionati dalla tenaglia anagrafica Antonelli – Hamilton?

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BRIGA DE GATO E RATO! RUSSELL E LECLERC BRIGAM PELA LIDERANÇA | GP DA AUSTRÁLIA | | ge.globo

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