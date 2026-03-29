Classifica Mondiale piloti F1 2026 | Antonelli vola in testa! +9 su Russell 3° Leclerc davanti a Hamilton

Il campionato mondiale di Formula 1 2026 è iniziato con il Gran Premio d’Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La stagione comprende 24 gare, le stesse delle edizioni precedenti del 2024 e 2025. Attualmente in testa alla classifica dei piloti si trova un pilota con un vantaggio di nove punti sul secondo classificato, seguito dal terzo e dal quarto in posizione.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

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