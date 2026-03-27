LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Russell precede Antonelli Leclerc 4° davanti a Hamilton

Durante le prove del Gran Premio di Giappone, un pilota ha segnato il miglior tempo con un 1:35.560 utilizzando le gomme dure, mantenendo un ritmo elevato. Al momento, un altro pilota si trova in prima posizione, con un compagno di squadra che si sta collocando in seconda posizione. Il pilota più veloce tra gli altri concorrenti si trova al quarto posto, davanti a un altro pilota che occupa la quinta posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.20 Ancora Russell in 1:35.560, passo gara impressionante con le hard per le Mercedes. Kimi, invece, ancora in 1:37.0 con le soft. Quasi al millesimo con Verstappen con le medie. 04.19 Russell prosegue in 1:35.572, mentre Piastri e Leclerc tornano ai box. Verstappen in 1:36.602, Antonelli in 1:37.361. Hamilton, invece, spinge ancora e sfiora il suo tempo per 43 millesimi. 04.17 Russell in 1:35.564, Antonelli in 1:35.812 nelle rispettive simulazioni. 04.16 Piastri si lancia di nuovo con le soft e si mette al terzo posto a 199 millesimi da Russell. Leclerc chiude un altro giro in 1:31.955 ed è quarto a 289 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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