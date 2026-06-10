Lewis Hamilton non parteciperà alla prima sessione di prove libere a Barcellona e cederà il sedile a Dino Beganovic. La decisione riguarda la regola del ‘rookie’ adottata da diversi team, che prevede l’impiego di giovani piloti nelle FP1. Beganovic, pilota di sviluppo, occuperà il volante durante questa sessione. Hamilton tornerà in pista per le successive sessioni di qualifiche e gara.

Lewis Hamilton non prenderà parte alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Barcellona-Catalogna, infatti, la Ferrari affiderà la SF-26 a Dino Beganovic, giovane talento della propria Academy, che avrà così l’opportunità di accumulare ulteriore esperienza al volante di una monoposto di F1 in un contesto particolarmente significativo dal punto di vista tecnico. Per il 22enne svedese si tratterà della terza presenza in un weekend iridato dopo le partecipazioni alle FP1 del Bahrain e dell’Austria nella scorsa stagione. Una scelta che rientra nell’applicazione del regolamento FIA dedicato ai rookie, una norma pensata per favorire la crescita dei giovani piloti e garantire loro occasioni concrete di lavoro in pista durante il campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton cederà il sedile nella FP1 di Barcellona a Dino Beganovic: vale la regola del ‘rookie’ per tanti team

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1, Charles Leclerc segue Lewis Hamilton nella scelta dei dischi freno. La decisione dopo il GP di MonacoDopo il Gran Premio di Monaco, il pilota della Ferrari ha deciso di adottare la stessa tipologia di dischi freno utilizzata dal pilota di un altro...

F1, Lewis Hamilton: “Speravo di fare meglio, la macchina non dava buone sensazioni”Durante la Sprint Qualifying del GP di Miami, Lewis Hamilton ha concluso in settima posizione, nonostante le aspettative iniziali fossero più alte.

Temi più discussi: Lewis Hamilton: Stiamo progredendo, secondo posto significativo in condizioni difficili; F1. Hamilton meriterebbe di vincere l’ottavo titolo: Nico Rosberg loda il suo vecchio rivale in Mercedes. E di Barcellona 2016 dice…; F1 | GP Monaco, Classifica: Antonelli regna nel caos, Hamilton 2° - Risultati - Formula 1; Kimi Antonelli, affamato dopo aver lasciato Monaco: Il lavoro non è finito.

Lewis Hamilton, sette volte campione F1, criticato per frasi contro i miliardariUn’intervista a Lewis Hamilton di tre anni fa è riemersa online, riaccendendo il dibattito su divario di ricchezza, disuguaglianze e ipocrisia, specie considerando chi lo accompagnava a Monaco lo scor ... msn.com

F1, Charles Leclerc segue Lewis Hamilton nella scelta dei dischi freno. La decisione dopo il GP di MonacoÈ stato un weekend di luci ed ombre quello che la Ferrari ha vissuto a Monaco in occasione del sesto appuntamento del Mondiale F1. La scuderia di ... oasport.it