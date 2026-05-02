Durante la Sprint Qualifying del GP di Miami, Lewis Hamilton ha concluso in settima posizione, nonostante le aspettative iniziali fossero più alte. L'inglese ha dichiarato di aver sperato in un risultato migliore, ma ha evidenziato che la vettura non offriva buone sensazioni durante la sessione. Si tratta della quarta gara del campionato del 2026, e i piloti si preparano alla gara principale con queste esperienze.

Nonostante delle ottime premesse, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della settima moneta i n occasione della Sprint Qualifying del GP di Miami, appuntamento numero quattro del Mondiale 2026 di Formula 1. Prova non brillante per il britannico che, sul più bello, ha mancato il guizzo per il vertice. Precisamente il pilota della Ferrari ha raccolto un gap di 0.749 rispetto all’ottima McLaren di Lando Norris, poleman davanti ad Andrea Kimi Antonelli e all’altra vettura del Team Papaya guidata da Oscar Piastri. Una volta raggiunta la zona mista, l’ex Campione del Mondo ha commentato quanto fatto: “ Non sapevamo molto bene cosa aspettarci – ha detto Hamilton – Avevo sperato che saremmo stati meglio, ma l’auto non ha dato una sensazione particolarmente buona.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Speravo di fare meglio, la macchina non dava buone sensazioni”

Lewis Hamilton just disappeared into the shadow realm in F1

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