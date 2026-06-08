Dopo il Gran Premio di Monaco, il pilota della Ferrari ha deciso di adottare la stessa tipologia di dischi freno utilizzata dal pilota di un altro team di Formula 1. La scelta è stata comunicata a seguito della gara, che ha visto la scuderia affrontare un weekend caratterizzato da risultati alterni. La decisione riguarda specificamente l’equipaggiamento dei freni, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa adozione.

È stato un weekend di luci ed ombre quello che la Ferrari ha vissuto a Monaco in occasione del sesto appuntamento del Mondiale F1. La scuderia di Maranello era apparsa nettamente la più veloce nel venerdì ma già nelle qualifiche il vantaggio rispetto al resto delle monoposto si era appiattito. Da salvare c’è comunque la seconda posizione di Lewis Hamilton, che completa una gara attenta e senza sbavature. Il britannico si prende così anche la seconda piazza nella classifica piloti, dietro al solidissimo Andrea Kimi Antonelli. Per Charles Leclerc, invece, la situazione rimane buia. Il monegasco è andato a muro alla Antony Noghes nella prima ripartenza ed ha concluso il GP di casa con uno 0 pesantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc segue Lewis Hamilton nella scelta dei dischi freno. La decisione dopo il GP di Monaco

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Charles Leclerc congratulates Lewis Hamilton after Sprint race | Parc Ferme Behind the scenes

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