La McLaren si è piazzata quarta al Gran Premio di Monaco 2026, senza ripetere i miglioramenti visti a Miami e Montreal. La squadra ha dichiarato di lavorare duramente per risolvere le criticità, mantenendo comunque una collaborazione positiva con Mercedes.

Il Gran Premio di Monaco 2026 è andato in archivio con un bilancio sicuramente negativo per la McLaren, che ha rivestito il ruolo di quarta forza in campo sul circuito cittadino di Montecarlo non confermando i progressi evidenziati a Miami e Montreal. Nello specifico il campione iridato in carica Lando Norris ha collezionato il terzo ritiro stagionale (su sei gare.) per problemi di affidabilità, mentre Oscar Piastri ha approfittato del caos e delle disavventure altrui per agguantare un fortunoso quarto posto. “ La nostra domenica ha mostrato dinamiche opposte all’interno del garage. La corsa di Lando si è interrotta al 45° giro a causa di un’anomalia al motore non rilevata prima del via. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Stella: “La collaborazione con Mercedes resta ottima, lavoriamo duramente per risolvere le criticità”

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