Nel mese di aprile, il calendario del Mondiale di Formula 1 2026 rimarrà vuoto, senza gare in programma. Nel frattempo, i responsabili tecnici della categoria hanno programmato tre incontri durante lo stesso periodo per affrontare questioni legate alle normative e alle prestazioni delle vetture. Questi incontri si concentrano esclusivamente su aspetti tecnici, senza prevedere eventi ufficiali o gare ufficiali nel mese.

Il mese di aprile, come ben sappiamo, sarà completamente privo di appuntamenti per il Mondiale di Formula Uno 2026. Stiamo parlando solo della pista, però. Per tutto il resto gli impegni non mancheranno, anzi. Come ampiamente annunciato, infatti, ai piani alti si muoverà parecchio nelle prossime settimane. Il regolamento tecnico che è entrato in vigore in questo campionato ha rivelato diverse falle con una situazione che sta portando i piloti più a concentrarsi sulla ricarica della batteria che sullo spingere a fondo la propria vettura. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare con diversi incontri (tre, a quanto si legge) che dovrebbero rivedere alcuni aspetti tecnici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La F1 fissa tre incontri nel mese di aprile per risolvere le criticità a livello tecnico

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