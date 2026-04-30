La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Miami, in programma dal 1 al 3 maggio. La gara segna il rientro nel calendario dopo una pausa imprevista, causata dalla crisi nello stretto di Hormuz che aveva portato alla cancellazione degli appuntamenti in Qatar e Arabia Saudita. La Mercedes si presenta come la scuderia da tenere d’occhio, mentre la Ferrari cerca di farsi spazio come antagonista.

Si riparte! Il Gran Premio di Miami di F1, programmato dall’ 1 al 3 maggio, permetterà al Circus di ricominciare dopo la lunga e imprevista pausa forzata generata dalla crisi dello stretto di Hormuz e dalla conseguente cancellazione dei Gran Premi di Qatar e Arabia Saudita. Dunque, quella che avrebbe dovuto essere la sesta gara, della stagione è diventata la quarta. Si riparte nel segno della Mercedes, dominatrice della prima fase del Mondiale. Andrea Kimi Antonelli e George Russell comandano con margine la classifica iridata. Il giovanissimo italiano ha 9 punti di vantaggio sul più navigato britannico, avendo vinto entrambi gli appuntamenti disputatisi in Estremo Oriente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La F1 riparte dal GP di Miami. Sotto la stella della Mercedes e con Ferrari che vuol fare da antagonista

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