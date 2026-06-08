E' stato annunciato ufficialmente che Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore dell’Us Avellino 1912. L’accordo prevede un contratto di durata non specificata e uno staff tecnico associato. La notizia arriva dopo le recenti novità sulla guida tecnica della squadra, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sui componenti dello staff.

Tempo di lettura: 2 minuti Ora è ufficiale: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell’ Us Avellino 1912. Il club biancoverde ha annunciato l’accordo con il tecnico romano, che guiderà la prima squadra nelle prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028. Dopo le esperienze sulle panchine di Perugia, Frosinone, Reggiana e Monza, Nesta approda in Irpinia portando con sé un bagaglio di quasi 200 panchine tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e playoff. LA NOTA. “L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 20262027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - UFFICIALE | Nesta è il nuovo tecnico dei lupi: durata e staff dell’accordo

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