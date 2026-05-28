L'Avellino ha annunciato Alessandro Nesta come nuovo allenatore per la prossima stagione di Serie B. Il contratto è di due anni. Lo staff tecnico è in fase di definizione, con alcune posizioni ancora da completare. La società ha deciso di puntare sull’ex calciatore e allenatore, senza fornire dettagli aggiuntivi sui collaboratori. La scelta di Nesta segna l’inizio di un nuovo progetto per la squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Avellino accelera e sceglie il volto della nuova ripartenza: sarà Alessandro Nesta il tecnico che guiderà i biancoverdi nella prossima stagione di Serie B. Dopo giorni di contatti e riflessioni, nel pomeriggio di ieri è arrivata la definitiva fumata bianca per l’accordo che legherà l’ex campione del mondo al club irpino fino al 30 giugno 2028. L’ufficialità richiederà ancora qualche giorno, con la firma attesa all’inizio della prossima settimana, ma il quadro è ormai definito. Nesta, pronto alla sua quarta esperienza in panchina nel campionato cadetto dopo le avventure con Perugia, Frosinone e Reggiana, riparte dunque dall’Irpinia dopo la parentesi in Serie A alla guida del Monza nella stagione 20242025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, ecco Nesta: contratto biennale e staff quasi definito

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