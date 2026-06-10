È stato avviato il progetto Live for All, una iniziativa volta a promuovere una legge popolare sull'inclusione. Il progetto mira a modificare i criteri di accesso ai bandi pubblici per gli impianti, rendendoli più accessibili. Tra le proposte del Manifesto per l'accessibilità figurano dieci misure concrete, che intendono favorire l'inclusione e semplificare le procedure di partecipazione ai bandi pubblici.

? Domande chiave? In Breve Live for All si trasforma in associazione per combattere le barriere negli eventi dal vivo. A Milano, il 10 giugno, il comitato promotore di Live for All ha annunciato la nascita ufficiale di un’associazione strutturata per garantire l’accessibilità agli spettacoli in tempo reale. L’iniziativa, presentata durante una conferenza stampa presso la BASE Milano, punta a trasformare il diritto alla cultura in una realtà concreta per le persone con disabilità. Il progetto nasce per colmare un vuoto normativo e garantire che l’intrattenimento non sia un privilegio per pochi, ma un’esperienza condivisa senza ostacoli fisici o sensoriali. Il gruppo di promotori ha deciso di passare da movimento a realtà organizzata per incidere con maggiore forza nel dibattore pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eventi inclusivi: nasce Live for All per una legge popolare

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