Nasce a Fabriano Spazio Popolare | un presidio stabile per il Partito Popolare Europeo nel cuore della città

A Fabriano è stato inaugurato “Spazio Popolare”, un presidio stabile dedicato al Partito Popolare Europeo nel centro della città. L’iniziativa è stata promossa da Andrea Castellani, delegato in assemblea politica del Partito Popolare Europeo a Bruxelles e segretario internazionale di Base Popolare, insieme a Maria Francesca Franchini, rappresentante del coordinamento cittadino di Forza Italia. La struttura si trova nel cuore di Fabriano e sarà aperta al pubblico.