Nasce a Fabriano Spazio Popolare | un presidio stabile per il Partito Popolare Europeo nel cuore della città
A Fabriano è stato inaugurato “Spazio Popolare”, un presidio stabile dedicato al Partito Popolare Europeo nel centro della città. L’iniziativa è stata promossa da Andrea Castellani, delegato in assemblea politica del Partito Popolare Europeo a Bruxelles e segretario internazionale di Base Popolare, insieme a Maria Francesca Franchini, rappresentante del coordinamento cittadino di Forza Italia. La struttura si trova nel cuore di Fabriano e sarà aperta al pubblico.
FABRIANO - Su iniziativa congiunta di Andrea Castellani, delegato in assemblea politica del Partito Popolare Europeo a Bruxelles, nonché segretario internazionale di Base Popolare, e del coordinamento cittadino di Forza Italia rappresentato da Maria Francesca Franchini, nascerà a Fabriano uno.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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