Un po' si è dato una mano da solo e un po' lo stanno facendo gli eventi. Intanto, nell'ultimo mese e mezzo, la vita professionale di Christopher Nkunku è entrata in modalità centrifuga. Perché c'era parecchia rassegnazione, ormai, fino a quegli ultimi venti minuti contro l'Atalanta nei quali il francese ha cercato di prendersi il Milan sulle spalle. Non ce l'ha fatta solo perché somigliava molto a Giovanni Battista, il predicatore nel deserto: un uomo solo a lottare contro la sventura in mezzo a una squadra sconfortata, terrorizzata e apatica. C'è infatti un prima e un dopo quel Milan-Atalanta, ed è appunto il motivo della centrifuga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'addio di Leao "regala" il Milan a Nkunku. E se arrivasse Rangnick...

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