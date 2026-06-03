L' addio di Leao regala il Milan a Nkunku E se arrivasse Rangnick

Da gazzetta.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan si prepara a perdere Rafael Leao, che lascerà la squadra. Il club ha deciso di sospendere l’interesse per Nkunku, ritenendo il suo acquisto ormai impossibile. Si parla anche di un possibile ritorno di un tecnico tedesco, che potrebbe influenzare le mosse sul mercato. La partenza del portoghese apre spazi e opportunità per altri giocatori, mentre le trattative continuano a evolversi.

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Un po' si è dato una mano da solo e un po' lo stanno facendo gli eventi. Intanto, nell'ultimo mese e mezzo, la vita professionale di Christopher Nkunku è entrata in modalità centrifuga. Perché c'era parecchia rassegnazione, ormai, fino a quegli ultimi venti minuti contro l'Atalanta nei quali il francese ha cercato di prendersi il Milan sulle spalle. Non ce l'ha fatta solo perché somigliava molto a Giovanni Battista, il predicatore nel deserto: un uomo solo a lottare contro la sventura in mezzo a una squadra sconfortata, terrorizzata e apatica. C'è infatti un prima e un dopo quel Milan-Atalanta, ed è appunto il motivo della centrifuga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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