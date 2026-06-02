Il Milan sta valutando le tempistiche per la nomina di Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico. Tuttavia, la decisione sembra rallentata da una resistenza interna, con un giocatore chiave che si oppone alla scelta. La questione riguarda le modalità di inserimento del tecnico tedesco nello staff e le possibili ripercussioni sul gruppo. La società non ha ancora ufficializzato la decisione, mentre le discussioni interne continuano a influenzare le tempistiche.

Il Milan è davanti a un bivio storico che potrebbe ridisegnare completamente la struttura tecnica e societaria del club. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, e il suo braccio destro Massimo Calvelli – che ha temporaneamente ereditato alcune deleghe dell'ex AD Giorgio Furlani – sono fortemente orientati ad affidare la direzione tecnica a Ralf Rangnick. Una scelta che rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale, ma che sta già innescando profonde tensioni interne a Casa Milan. Rangnick, classe 1958 e attuale Commissario Tecnico dell'Austria, è attratto dalla sfida di riportare il Milan ai vertici europei. Tuttavia, il manager tedesco – teorico del Gegenpressing e architetto del miracolo calcistico targato Red Bull (Lipsia e Salisburgo) – non è uomo da compromessi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan a Rangnick, le tempistiche per la sua decisione. Ma Ibra si oppone: il motivo

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