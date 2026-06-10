Evade e mente ai controlli Case Nuove | arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Napoli, a Case Nuove, dopo aver evaso dai domiciliari e aver tentato di scappare. Durante un controllo, ha fornito false generalità e si è allontanato, ma è stato fermato poco dopo.

Napoli Case Nuove, evade dai domiciliari e tenta la fuga dopo aver fornito false generalità: arrestato un 31enne. Napoli, evasione e fuga nel quartiere Case Nuove. Un uomo è stato arrestato a Napoli, nel quartiere Case Nuove, dopo aver violato la misura degli arresti domiciliari e tentato di sottrarsi al controllo della Polizia. Il protagonista della vicenda è un 31enne, già noto alle forze dell’ordine. A diffondere la notizia la Questura di Napoli Il controllo e le false generalità. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato l’uomo con un atteggiamento sospetto in via Luigi Serio, all’angolo con via Antonio Toscano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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