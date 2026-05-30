Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver preso d’assalto due abitazioni. In entrambi i casi, ha minacciato i proprietari con un coltello e si è fatto consegnare soldi e cellulari. Dopo aver commesso i furti, si è dato alla fuga. Nessuno è rimasto ferito durante gli episodi.

Si era introdotto a casa delle vittime, violando la loro intimità all’improvviso. Mostrando loro un coltello, si era fatto poi consegnare in uno dei due episodi, contanti e cellulari. Dopo le indagini condotte dai carabinieri, lo scorso mercoledì il bandito solitario è stato arrestato. Si tratta di un 31enne di origine tunisina nei confronti del quale i militari di viale Tassoni, nel pomeriggio hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip su richiesta della procura. L’uomo, residente in città, è accusato di rapina aggravata e tentata rapina ai danni di due diverse vittime. Gli episodi risalgono al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalta due case: arrestato 31enne. Proprietari minacciati col coltello. Poi era fuggito con soldi e cellulari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spari alla cena dei giornalisti con Trump, uomo arrestato e colpito un agente

Notizie e thread social correlati

Bologna, rapina con coltello in via Clavature: fermato un minore, era fuggito dopo l'aggressioneA Bologna, un minore è stato arrestato dopo aver partecipato a una rapina con un coltello in via Clavature.

Leggi anche: Legnano, irruzione in villa alle 10 di sera nell'Oltresaronnese: i proprietari minacciati, “dateci soldi e gioielli o finisce male...”

Argomenti più discussi: Assalta due case: arrestato 31enne. Proprietari minacciati col coltello. Poi era fuggito con soldi e cellulari; Assalto alla Casa Bianca, chi è Nasire Best: l'aggressore 21enne ucciso dal Secret Service; Arrestato 60enne dopo la tentata rapina all’ufficio postale di Canale e quella riuscita ai danni di una vicina gioielleria; Pagani, armi e munizioni nascoste in casa: arrestato un 27enne dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza.

Salerno, ladro assalta la cassa del supermarket e prende a morsi dipendente e carabiniere: arrestatoUn morso ad un cassiere e poi - dopo aver evaso i domiciliari cui era stato sottoposto - anche ad un carabiniere. È entrato da un ingresso secondario situato nel retro di un supermercato, il ... ilmattino.it