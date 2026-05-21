Evade dal Trentino arriva a Parma e tenta di entrare nelle auto ferme in viale Mentana | 31enne arrestato
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un uomo di 31 anni. L’individuo, originario del Trentino, era evaso dalla propria abitazione e si trovava nel capoluogo emiliano. Durante un controllo in viale Mentana, ha tentato di aprire alcune auto ferme in strada. Dopo le verifiche, è stato portato in caserma e arrestato con l’accusa di evasione dalla detenzione domiciliare.
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 31enne italiano che al termine delle verifiche e degli accertamenti svolti è ritenuto il presunto responsabile di evasione dalla detenzione domiciliare. L’episodio è avvenuto nella mattinata del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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