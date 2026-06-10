Eva Longoria ha condiviso una foto sui social in cui si vede insieme all'ex compagno, Tony Parker, a 15 anni dal divorzio. La foto mostra i due in un momento di vicinanza, mentre l’attrice ha commentato di non aver capito all’epoca quanto fosse importante quella relazione. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato con entusiasmo. La coppia si era lasciata diversi anni fa, dopo un matrimonio durato circa tre anni.

Sono passati 15 anni da quando quella che per oltre sei anni è stata una delle coppie più glamour degli Stati Uniti, Eva Longoria e Tony Parker, ha preso strade separate dopo un burrascoso divorzio. Oggi, quindici anni dopo, i due ex si sono ritrovati per la prima volta e hanno condiviso il momento sui social, riportando per un secondo milioni di fan dell'ex coppia a quel periodo d'oro, quando lui aveva da poco vinto il suo primo titolo Nba coi San Antonio Spurs e lei era appena diventata una star grazie al ruolo di Gabrielle Solis nella serie Desperate Housewives. In quindici anni la vita di entrambi è cambiata e, a giudicare dalla foto condivisa in queste ore dall'attrice e produttrice, i dissapori del passato sono ormai dimenticati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eva Longoria ritrova l'ex Tony Parker 15 anni dopo il divorzio: la foto social

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Eva Longoria Reunites With Ex Tony Parker 15 Years After Their Split | E! News

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