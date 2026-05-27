Eva Longoria ha condiviso che il suo cane è sempre felice e questa costante allegria le offre una lezione quotidiana. La attrice ha spiegato che l’atteggiamento positivo dell’animale influisce sul suo stato d’animo, ricordandole l’importanza di apprezzare i momenti semplici. Non sono stati forniti dettagli sulle abitudini dell’animale o su eventuali effetti pratici di questa lezione nella vita quotidiana. La sua testimonianza si concentra sull’energia positiva trasmessa dal cane.

Eva Longoria ha ragione: l'entusiasmo dei nostri amici animali è contagioso Come sottolinea la psicologa Elena Benvenuti, «il rapporto con un cane, e in generale con un animale di famiglia, può trasformarsi in una benefica palestra emotiva quotidiana. I cani vivono nel presente, non rimuginano sul passato e non proiettano ansie sul futuro: per questo la loro gioia spontanea ci colpisce così profondamente», osserva l’esperta. «L’entusiasmo con cui accolgono il proprio essere umano al rientro a casa attiva infatti un’immediata risposta emotiva positiva, contribuendo a ridurre stress, preoccupazioni e tensioni accumulate durante la giornata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eva Longoria: «Il mio cane è sempre felice, e questa è la lezione che mi offre»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù»In un’intervista esclusiva a Cagliarinews24, l’allenatore ha dichiarato di provare sempre felicità quando il Cagliari ottiene risultati positivi,...

Eva Longoria sorprende, bermuda e infradito sulla CroisetteNemmeno sul finale il Festival di Cannes 2026 smette di sorprendere: questo pomeriggio la Croisette ha visto un’inaspettata apparizione di un’attrice...

Temi più discussi: I miei capelli sono il mio potere: l’intervista a Eva Longoria tra radici messicane, cinema e empowerment femminile; Eva Longoria: Combatto per la mia gente e per le donne discriminate; Eva Longoria brilla di luce propria a Cannes; Da Monica Bellucci a Eva Longoria: i look sul red carpet di Cannes 2026.

Eva Longoria in Elie Saab Couture SS26 alla cerimonia di chiusura del 79° Festival del Cinema di Cannes reddit

Eva Longoria: Il mio cane è sempre felice, e questa è la lezione che mi offreLa star di Hollywood ha raccontato quanto l'entusiasmo del suo amato cane le renda la vita migliore. Il fatto che i nostri animali siano così felici è un modo di vedere il mondo meraviglioso ... vanityfair.it

I miei capelli sono il mio potere: l’intervista a Eva Longoria tra radici messicane, cinema e empowerment femminileBotta e risposta con Eva Longoria e riflessioni sulla bellezza, le sue radici messicane e il rapporto con il cinema. Da Desperate Housewives ai nuovi ... amica.it