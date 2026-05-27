Eva Longoria | Il mio cane è sempre felice e questa è la lezione che mi offre

Da vanityfair.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eva Longoria ha condiviso che il suo cane è sempre felice e questa costante allegria le offre una lezione quotidiana. La attrice ha spiegato che l’atteggiamento positivo dell’animale influisce sul suo stato d’animo, ricordandole l’importanza di apprezzare i momenti semplici. Non sono stati forniti dettagli sulle abitudini dell’animale o su eventuali effetti pratici di questa lezione nella vita quotidiana. La sua testimonianza si concentra sull’energia positiva trasmessa dal cane.

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Eva Longoria ha ragione: l'entusiasmo dei nostri amici animali è contagioso Come sottolinea la psicologa Elena Benvenuti, «il rapporto con un cane, e in generale con un animale di famiglia, può trasformarsi in una benefica palestra emotiva quotidiana. I cani vivono nel presente, non rimuginano sul passato e non proiettano ansie sul futuro: per questo la loro gioia spontanea ci colpisce così profondamente», osserva l’esperta. «L’entusiasmo con cui accolgono il proprio essere umano al rientro a casa attiva infatti un’immediata risposta emotiva positiva, contribuendo a ridurre stress, preoccupazioni e tensioni accumulate durante la giornata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Eva Longoria: «Il mio cane è sempre felice, e questa è la lezione che mi offre»
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