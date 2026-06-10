Eurostat | 4,37 mln di ucraini rifugiati in UE Italia seconda per aumento arrivi

A fine aprile 2026, in Unione Europea risultavano circa 4,37 milioni di ucraini rifugiati, con l’Italia al secondo posto per incremento di arrivi. La maggior parte di loro, quasi il totale dei beneficiari di protezione, era costituita da cittadini ucraini. I dati sono stati diffusi da Eurostat, che ha evidenziato l’aumento numerico rispetto ai mesi precedenti. La presenza ucraina tra i rifugiati continua a crescere nel tempo.

BRUXELLES – A fine aprile 2026 il numero di cittadini fuggiti dall’Ucraina e presenti in Ue sotto lo status di protezione temporanea ammontava a 4,37 milioni di persone, con l’Italia che – rispetto ai dati di fine marzo – è il secondo paese dell’Unione che ha registrato il maggiore incremento di arrivi (7.020 persone, un +20,8% rispetto al mese precedente). È quanto emerge dalle ultime pubblicazioni di Eurostat, che evidenziano allo stesso tempo come i paesi Ue che ospitano il maggior numero di beneficiari dello status di protezione temporanea siano la Germania (con 1.279.660 persone, il 29,3% del totale dei 27), seguita dalla Polonia (971.255 persone per una percentuale del 22,2) e la Repubblica Ceca (con 384. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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