La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato illegittimo il requisito italiano di aver vissuto almeno dieci anni nel paese per accedere al Reddito di cittadinanza. La decisione si basa sul fatto che questa condizione costituisce una forma di discriminazione indiretta nei confronti dei rifugiati e di altre categorie di immigrati. La sentenza riguarda la normativa italiana che escludeva alcuni benefici a chi non soddisfaceva questa durata di residenza.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea boccia il requisito dei 10 anni di residenza previsto dalla normativa italiana: “È una discriminazione indiretta”. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che è illegittimo escludere i rifugiati e i beneficiari di protezione internazionale dal Reddito di cittadinanza sulla base del requisito dei 10 anni di residenza in Italia previsto dalla normativa nazionale. Una decisione destinata ad avere forti ripercussioni politiche e giuridiche in Italia. La sentenza, pronunciata il 7 maggio 2026 nella causa C-74722, riguarda uno dei punti più controversi del vecchio Reddito di cittadinanza introdotto nel 2019.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Corte Ue contro l’Italia: “Illegittimo escludere i rifugiati dal Reddito di cittadinanza”

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Per i giudici è «discriminatorio» il requisito di residenza in Italia di dieci anni per accedere al reddito di cittadinanza - facebook.com facebook

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