Eurostat in Italia l' occupazione sale al 62,5% ma è l' ultima in Ue

Nel 2025, il tasso di occupazione in Italia tra le persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto il 62,5%, segnando un aumento di 0,3 punti rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il Paese si colloca ancora all'ultimo posto tra gli Stati membri dell’Unione Europea, in particolare a causa della bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Questi dati provengono da Eurostat.

In Italia il tasso di occupazione nel 2025 è salita nella fascia tra i 15 e i 64 anni di 0,3 punti toccando il 62,5% ma il nostro Paese resta ultimo in Europa soprattutto per la scarsa partecipazione al mercato del lavoro delle donne. E' quanto emerge dai dati Eurostat appena aggiornati secondo i quali nel complesso il tasso di occupazione in Italia è di 8,5 punti inferiore a quello medio dell'Ue a 27 (salito al 71%) ma se per gli uomini la differenza è di 4,2 punti (71,2% in Italia, 75,4% in Ue) per le donne supera i 13. Nel nostro Paese tra i 15 e i 64 anni lavora poco più di una donna su due (il 53,8%) mentre nell'Ue il 66,6%. La crescita dell'occupazione nel 2025 in Italia è lievemente superiore a quella media Ue (0,3 punti a fronte di 0,2 medi Ue) ma lontana da quanto sarebbe necessario per colmare il gap.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Notizie correlate

Istat, nel 2025 occupazione sale al 62,5%, disoccupazione giù al 6,1%Scendono i tassi di disoccupazione (6,1%, -0,4 punti) e di inattività 15-64 anni (33,3%, -0,1 punti).

Abruzzo: occupazione al 62,4%, disoccupazione crolla al 6,8%La regione Abruzzo registra un segnale incoraggiante nel mercato del lavoro, con l’indice di occupazione che sale allo 0,3 per cento portandosi al...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Perché nessuno investe in Italia anche se il lavoro costa poco; Eurostat, Italia a ultimi posti in Ue per aumento di alloggi e affitti dal 2015; Over 65 e salute: in Italia il 42,7% si sente in forma, ma il gap resta ampio. I dati Eurostat; Anziani. In Ue il 40% degli over65 si considera in buona salute, il 42,7% in Italia. I dati Eurostat.

Eurostat, in Italia l'occupazione sale al 62,5% ma è l'ultima in UeIn Italia il tasso di occupazione nel 2025 è salita nella fascia tra i 15 e i 64 anni di 0,3 punti toccando il 62,5% ma il nostro Paese resta ultimo in Europa soprattutto per la scarsa partecipazione ... ansa.it

Case e affitti, Italia agli ultimi posti Ue: crescita sotto il 20% in 10 anniSecondo Eurostat tra il 2015 e il 2025 l’Italia registra una crescita inferiore al 20% per case e affitti. Non è per forza una buona notizia ... quifinanza.it

L’Unione europea si avvia verso una fase di contrazione demografica accompagnata da un rapido invecchiamento della popolazione. È quanto emerge dalle ultime proiezioni pubblicate da Eurostat, che stimano un calo complessivo dell’11,7% tra il 2025 e il x.com

Eurostat: gli Stati Uniti sono stati la principale destinazione per le esportazioni extra-UE rappresentando il 43,8% di tutte le esportazioni facebook