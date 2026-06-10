Durante il weekend, 46 atleti italiani di arrampicata sportiva partecipano agli Europei Giovanili in Ungheria e Polonia, competendo nelle categorie Boulder e Speed. Contestualmente si svolge anche la prima tappa di Coppa Europa Speed Senior, con gli atleti italiani impegnati nelle diverse discipline. Le gare si tengono tra Sukoró e Zakopane, coinvolgendo giovani e senior in un calendario internazionale di eventi di alto livello.

Weekend ricco di appuntamenti internazionali per l’arrampicata sportiva italiana. Tra Sukoró e Zakopane saranno 46 gli atleti azzurri impegnati negli Europei Giovanili Boulder e Speed e nella prima tappa di Coppa Europa Speed Senior. L’arrampicata sportiva italiana si prepara a vivere uno dei fine settimana più intensi della stagione internazionale. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno saranno ben 46 gli azzurri impegnati tra Ungheria e Polonia nei Campionati Europei Giovanili Boulder, nei Campionati Europei Giovanili Speed e nella prima tappa della Coppa Europa Speed Senior. Le competizioni si svolgeranno a Sukoró, sede della rassegna continentale dedicata al boulder, e a Zakopane, dove andranno in scena le prove europee giovanili di speed e l’appuntamento senior del circuito continentale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei giovanili di arrampicata, 46 azzurri tra Ungheria e Polonia: caccia ai titoli continentali

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