Europei giovanili di arrampicata 46 azzurri tra Ungheria e Polonia | caccia ai titoli continentali

Da sportface.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il weekend, 46 atleti italiani di arrampicata sportiva partecipano agli Europei Giovanili in Ungheria e Polonia, competendo nelle categorie Boulder e Speed. Contestualmente si svolge anche la prima tappa di Coppa Europa Speed Senior, con gli atleti italiani impegnati nelle diverse discipline. Le gare si tengono tra Sukoró e Zakopane, coinvolgendo giovani e senior in un calendario internazionale di eventi di alto livello.

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Weekend ricco di appuntamenti internazionali per l’arrampicata sportiva italiana. Tra Sukoró e Zakopane saranno 46 gli atleti azzurri impegnati negli Europei Giovanili Boulder e Speed e nella prima tappa di Coppa Europa Speed Senior. L’arrampicata sportiva italiana si prepara a vivere uno dei fine settimana più intensi della stagione internazionale. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno saranno ben 46 gli azzurri impegnati tra Ungheria e Polonia nei Campionati Europei Giovanili Boulder, nei Campionati Europei Giovanili Speed e nella prima tappa della Coppa Europa Speed Senior. Le competizioni si svolgeranno a Sukoró, sede della rassegna continentale dedicata al boulder, e a Zakopane, dove andranno in scena le prove europee giovanili di speed e l’appuntamento senior del circuito continentale. 🔗 Leggi su Sportface.it

europei giovanili di arrampicata 46 azzurri tra ungheria e polonia caccia ai titoli continentali
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