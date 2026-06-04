Europeo di Elica Bologna apre la caccia ai titoli | azzurri in pedana il 6 e 7 giugno

Il 58° Campionato Europeo di Elica si è aperto a Casalecchio di Reno, presso il Tav Bologna. Le competizioni si svolgeranno il 6 e 7 giugno, con gli atleti italiani in pedana. La manifestazione coinvolge partecipanti provenienti da diversi paesi europei e si concentra sulle gare di Elica. La competizione durerà due giorni e si svolge in un'area dedicata alle discipline di tiro.

Il 58° Campionato Europeo di Elica prende il via a Casalecchio di Reno, nella cornice del Tav Bologna. L’Italia ospita l’edizione 2026 della rassegna continentale, con 53 atleti iscritti in rappresentanza di sette nazioni. Ogni tiratore avrà a disposizione 30 bersagli “bianco e arancio” per provare a conquistare un posto tra i migliori specialisti europei. Gli azzurri del CT Giuseppe Rodenghi saranno in pedana sabato 6 e domenica 7 giugno. Rodenghi avrà anche il doppio ruolo di atleta nella categoria Men, dove l’Italia schiererà Andrea Citrica, Antonio Passalacqua, Carmelo Passalacqua e Marco Rodenghi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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