Tra il 18 luglio e il 1° agosto 2026, Salerno si appresta ad accogliere circa 4.000 atleti provenienti da varie nazioni europee per una competizione dedicata allo sport universitario. La città si sta organizzando per ospitare questa grande manifestazione, che coinvolgerà numerose discipline sportive e rappresenta un evento di rilievo nel panorama europeo dedicato agli studenti-atleti. La manifestazione si svolgerà in diverse strutture sportive della zona.

Salerno si prepara a diventare il fulcro dello sport universitario europeo tra il 18 luglio e il 1° agosto 2026. Venerdì, presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi, è stata ufficialmente presentata la prima conferenza stampa di avvicinamento agli European Universities Games (EUG) 2026, segnando l’inizio del countdown che mancano esattamente tre mesi all’evento. L’impatto della manifestazione sarà massiccio: circa 4000 persone, tra staff e studenti-atleti, convergeranno sulla città e sul territorio. Le delegazioni rappresenteranno quasi 400 università provenienti da circa 40 Paesi europei. La sfida sportiva si articolerà su 13 discipline diverse, distribuite tra 15 sedi differenti e un totale di 30 impianti pronti a ospitare le competizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno 2026: 4000 atleti europei pronti a conquistare la città

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